BOUCHARD, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 avril 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Huguette Bouchard. Elle était la fille de feu François Bouchard et de feu dame Thérèse Chouinard. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses filles: Isabelle et Dominique Parent; sa petite-fille Élizanne Gagnon. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: Roland (Nicole Bélanger), Denise, feu Rose (Paul Ouellet), feu Roméo, feu Jean-Louis et feu Rolande. Elle laisse également dans le deuil, ses belles-sœurs: Odette et France Parent (Jean); son bon ami Rodrigue, le père de ses filles André Parent, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parent et amis. La famille a confié madame Bouchard auLa famille recevra les condoléancesde midi à 14h,La famille tient à remercier les membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'accompagnement et les bons soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.