CHOUINARD, Gérald



A l'hôpital Jeffery Hale, le 13 mai 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Gérald Chouinard, fils de feu Paul-René Chouinard et de feu Irène Lemelin et l'époux de Madame Francine Petillot. Il demeurait à Les Escoumins et également à Lévis. Il était le père de feu Elouse Chouinard. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et soeurs : Jocelyne (Yvon Anctil), Normand (Lise Scallon), Hervé (Angèle Bois), Raynald, Francine (Gaétan Ouellet), Diane (feu Raynald Cloutier), Renée (Robert Cloutier), feu André (Gervaise Langevin), Daniel, feu Mario (Lucie Jacques), ses beaux-frères et belles-soeurs : Jocelyne Petillot, Yvon Petillot (Danielle Desrosiers), François Petillot (Jeanne Gagnon), sa filleule Jévanie Chouinard, son filleul Jonathan Petillot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Foster et tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que le personnel des soins palliatifs du Jeffery Hale pour tous les bons soins prodigués à Monsieur Chouinard. De plus, la famille tient également à remercier toutes les personnes qui lui ont permis d'avoir des transfusions sanguines. La famille recevra les condoléances au complexede 15h à 17h.