DROUIN, Madeleine



Au CHSLD de St-Casimir, le 4 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Madeleine Drouin, épouse de feu monsieur Lucien Fontaine, conjointe de feu monsieur Jean-Guy Wagner et fille de feu monsieur Alphonse Drouin et de feu dame Gabrielle Bureau. Elle était native de St-Ubalde et demeurait à St-Nicolas (Lévis). La famille recevra les condoléances auà compter de 10 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement. Madame Drouin laisse dans le deuil sa sœur Laurette; son frère Jean-Paul; sa belle-sœur Lucienne Delisle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine: Jacqueline, Jeannette, Edith, Raymond; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Wagner: Thérèse, Gaston et Yvette; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Fernande, Justine, Gérard et Marcel. La famille tient à remercier chacun des membres du personnel ainsi que les bénévoles du Centre d'hébergement de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués avec affection. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5 / www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner/donner.