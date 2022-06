LANGLAIS, Mandoza



À l'hôpital St-Sacrement, le 15 avril 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Mandoza Langlais, époux de madame Lise Voyer et fils de feu Albert Langlais et de feu Florida Boissy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille: Nancy Langlais (Éric Vaillancourt), feu Kevin Langlais; ses petits-enfants: Alexia Miville et Charles Miville (Caroline Brochu); sa sœur: Claudette Langlais (Robert Lessard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Pierre Voyer (Yolande Pelletier), feu André Voyer, Michel Voyer et feu Jacques Voyer. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital St-Sacrement pour leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3.