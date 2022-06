COUTURE, Henriette Champagne



C'était une battante, toujours positive, sans jugement envers quiconque. Jusqu'à la fin, son rire nous aura éblouis !Au CHU de Québec (Hôpital du St-Sacrement), le 20 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Henriette Champagne, épouse de feu monsieur Adjutor Couture, fille de feu Henri Champagne et de feu Marcella Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Diane (Francis Villeneuve), Sylvie (François Croteau); ses petits-enfants: Ariane (Pierre-Yves), Anthony (Julie), Florence (Mathieu); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Marius, Bastien, Charlie et un petit bébé à venir. Elle laisse également dans le deuil la famille de sa première fille retrouvée, feu Réjeanne Falardeau (Michel Rancourt), ses petites-filles: Nathalie (Roger) et Chantal (Réjean) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Coraly et Dérek. Trois sœurs la pleurent aussi: Cécile (Guy Martin), Noëlla (feu Jacques Bélanger) et Monique (Harry Théodorakis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. Elle a rejoint ses frères et sa sœur: feu Marcel, feu Louis, feu Michel, feu Marc-André, feu Nazaire, feu Janine, feu Pierre et tous les membres de la famille Couture. La famille recevra les condoléances à la, de 14h30 à 15h45.Un immense merci à Monique et Harry ainsi qu'à Martine Bélanger pour leur amour et soutien envers maman. Sylvie tient à remercier sincèrement sa sœur Diane pour son dévouement au cours des dernières années. Merci également à M. Pierre Morency pour son affection ainsi qu'à Mme Micheline Demers pour ses nombreux services. Merci à toutes les équipes médicales qui ont facilité la vie de notre mère. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer : https://cancer.ca/fr/