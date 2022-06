SMALL, Monique Paquet



À l'Hôpital Enfant-Jésus, le 13 avril 2022, est décédée à l'âge de 73 ans, madame Monique Paquet épouse de feu monsieur Len Small . Elle était le fille de feu Emile Paquet et de feu Berthe Carrier. Elle demeurait à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. La famille vous accueillera aule vendredi 27 mai de 19 h à 21 h, le samedi 28 mai de 9 h à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Vicky (Steve D'Amico) et Glen (Michele St-Pierre); ses petits-enfants: Allyson Poirier (Charles-Edouard Aubert), Ariane Poirier (Jordan Nadeau), Charles Poirier et Jade Poirier; ses frères et soeurs Paquet: feu Alice (feu Jean-Marie Pelletier), feu Aimé (feu Yolande Mercier), feu Thérèse (Joseph Pelletier), feu Armand (Gertrude Martineau), feu Jeannette (feu Jean-Guy Giroux), feu Fernande (feu Jean Beaudoin), feu Yvonne, Marguerite (Lionel Doucet), Hervé (Nicole Turcotte), Gaétan (Michelle Laliberté), André (Huguette Beauchesne), Denise (Yvon Demers), Gérard (Céline Pouliot). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belle-sœur Small, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Don suggéré: Association pulmonaire du Québec, Faire un don - Association pulmonaire du Québec (poumonquebec.ca). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la