HAMEL, Andrée



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 mai 2022, paisiblement à l'âge de 71 ans, est décédée madame Andrée Hamel. Elle était l'épouse de monsieur Lionel Cloutier. Elle était la fille de feu dame Bertha Duquet et de feu monsieur Laurier Hamel. Elle demeurait à Stoneham. Outre son époux bien-aimé, elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Martin (Jessie Cloutier) et Annie (Nicolas Rhéaume); ses petits-enfants qu'elle adorait tant: Alexis, Jacob, Noémie et Samuel. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Cécile (Jean-Paul Lafond), feu Lise (feu Paul-Henri Garneau), Raymond (Danielle Paquet), Réjean (Doris Murray), Diane (Patrick Cloutier), Nicole (Jean-Guy St-Pierre), Laurier (Marie Gaudreault), Linda (feu Robert Poulin), Jean-Roch (Cécile Brassard), Pierre (Martine Giguère), Gaétan (Céline Fecteau), Josée (Richard Gilbert) et Denis (Audrey Perron). Elle laisse aussi dans le deuil la famille Cloutier, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà 9h30etL'inhumation de madame Hamel ce fera au cimetière Notre-Dame des Laurentides suivant la cérémonie. La famille a confié madame Hamel auLa famille tient à remercier les membres du personnel soignant en cardiologie de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins et l'accompagnement faites à madame Hamel.