MARCOTTE, Martin



La mort, c'est comme un bateau qui s'éloigne à l'horizon. Il y a un moment où il disparait. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus qu'il n'existe plus.Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 10 avril 2022, à l'âge de 88 ans, nous a quittés Martin Marcotte. Natif de Saint-Siméon, Charlevoix, il était enquêteur retraité du Bureau de la Sécurité des transports depuis 1996. Il était le fils de feu Wilfrid Marcotte et de feu Clarisse Bouchard. Il était également le frère de feu Marina (feu Jean Ouellet) et feu Gabriel (Julie).Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée des 52 dernières années, Michelle Angers, ainsi que ses enfants: Caroline (François-Mathieu Pélissier) et Nicolas (Véronique Leblanc); ses petits-enfants: Samuel, Raphaëlle, Elie et Annabelle; ses belles-sœurs: feu Jeanine Angers, Marie-Andrée Angers (Paul Bourgault) et Francine Angers (Denis Mignault) ainsi que ses beaux-frères Jean-Marie Angers (Janine Richard), Paul-Henri Angers (feu Monique Deblois), Raymond Angers (capucin) et Jacques Angers (Christiane Beeckman), sans oublier sa tante toujours vivante, Thérèse Bouchard, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Il était également le parrain de Anne-Marie Ouellet, Jonathan Angers et Louis Mignault. La famille recevra les condoléances aule samedi 28 mai 2022, de 18 h à 21 h,, de 9 h à 11 h 15.La famille aimerait remercier tout spécialement le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués depuis plus de 2 ans et plus particulièrement pour leur accompagnement bienveillant dans les derniers jours précédant son départ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.