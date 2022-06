ST-ONGE, Marguerite Courcy



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière le 18 décembre 2021, est décédée à l'âge de 91 ans et 3 mois Mme Marguerite Courcy, épouse de feu M. Laurent St-Onge; fille de feu Mme Aline Richard et de feu M. Victorien Courcy. Elle demeurait à Mont-Carmel, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale samedi 28 mai de 11 h à 14 h 50. Le service religieux sera célébré le samedi 28 mai 2022, à 15 h, en l'église de Mont-Carmel, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Jacinthe Létourneau), Daniel, Nathalie (Daniel Lévesque); ses petits-enfants: Anne-Marie (Hermann Aziallo), Pierre-Yves (Valérie Bellemare), Jean-Philippe (Annie Gagnon), Édith (Jason Pelletier); ses arrière-petits-enfants: Tébly et Nabéhi Aziallo, Théodore St-Onge, Ludovic et Olivier St-Onge, Anaïs, Alicia et Bryan Pelletier. Elle était la sœur de feu François (Rita Rivard), feu Françoise (feu Percy Lacroix), Liliane (feu André Lévesque), feu Albert (Micheline Thibault), Colette (Roméo Gagnon), feu Maurice (Lise Pelletier), Jean-Marc (feu Pierrette Therrien), Ginette et la belle-sœur de: feu Louis-Philippe (feu Rebecca Bérubé), feu Laurienne (feu Armand Côté), feu Liliane (feu André-Louis Hudon), Lucie (feu Narcisse Dumais), Lévis (feu Reina Dionne) (feu Juliette Soucy), feu Léon (feu Étiennette Fortin), feu Laval (Lise Gendron), feu Sylvianne (feu Laurent-Paul Paradis), Luc (Lucie Thériault), Louise (Roger Laberge). Sont aussi attristés par son départ sa fille de cœur, sa nièce, Martine Hudon qui l'a accompagnée et soutenue jusqu'à la toute fin ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux employés de la Résidence Hélène Lavoie pour leurs bons soins et leur dévouement au cours des dernières années. Merci également à Nancy Lavoie et Yvon Soucy pour l'accueil reçu les quelques jours avant son départ et au personnel de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour leur humanisme, leur bienveillance et l'excellence des soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, 1201 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0 ou à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la