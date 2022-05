Comment survivre à un 5 à 7 éprouvant ?

Dans les mois, même les années qui ont précédé l’événement que je vais vous décrire, certaines choses plus ou moins acceptables s’étaient produites dans mon couple, sans que ni ma femme ni moi n’y prêtions attention. C’était dans la normale des choses. On passait par-dessus.

Mon employeur, le même que celui de ma femme en passant, organisait jadis de façon régulière des 5 à 7 pour réunir tout son personnel. Lors du dernier qui s’est tenu peu avant la pandémie, alors que nous étions assis face à la porte d’entrée et que nous avions une vue imprenable sur les personnes qui arrivaient, elle s’est levée d’un bond en criant le prénom d’un homme qu’elle venait d’apercevoir. Lequel lui a répondu par un sourire et un signe de tête discrets, faisant mine de ne pas me voir.

Au milieu de la fête, ce type est venu demander à ma femme de danser, sans un regard ni un salut à mon endroit. Après quelques morceaux de rock, le band a joué un slow. Ils se sont alors rapprochés, après s’être regardés intensément, ma femme a posé sa tête dans le creux de son épaule, et il l’a serrée très fort dans ses bras. C’est alors que j’ai croisé le regard de deux collègues qui semblaient découragées du spectacle sous leurs yeux.

Puis l’homme a raccompagné ma femme à notre table. Sans me regarder, ma femme s’est assise, pendant que le monsieur me lançait comme un air de défi. S’était-il produit une montée soudaine de libido, ou s’agissait-il d’un geste normal chez deux personnes qui se connaissent et qui s’apprécient ? Tout en me demandant comment je devrais réagir dans une telle circonstance, je n’ai pas bougé d’un poil.

Ce fut le silence complet sur le chemin du retour. Même silence les jours suivants, jusqu’à ce que je me risque à faire un commentaire quelques jours plus tard. Comme la meilleure défense au hockey, c’est l’attaque, ma femme a profité de mon commentaire pour faire une descente en règle de tout ce que je suis, incluant mes mauvaises performances en bas de la ceinture. Tout ce qui n’était pas à son goût y est passé.

Comme vous dites toujours que de mettre nos soucis sur papier aide à en faire le tri et à les analyser, que cette histoire me trotte dans la tête depuis longtemps, qu’il m’est encore impossible d’y faire allusion sans risquer une volée de bêtises, j’ai décidé de vous écrire. Aidez-moi à trouver comment faire pour ne pas que cette affaire tourne au vinaigre.

Johnny

Mais vous y êtes plongé dans le vinaigre, cher Johnny. Je me demande même comment vous pouvez continuer à respirer dans des effluves qui doivent vous boucher le nez complètement. Quelles sont les raisons qui vous font craindre à ce point une discussion de fond avec votre femme ? La dépendance affective ? Des ennuis d’ordre financier ?

Le plus élémentaire respect de vous-même vous commande de faire face au réel portrait de votre couple et à prendre les décisions qui s’imposent pour ne plus vous faire imposer une situation aussi inacceptable.