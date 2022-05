Coulombe se dresse devant les Remparts

Le gardien des Cataractes de Shawinigan Antoine Coulombe n’a laissé place à aucune controverse, ce soir. Le portier de 19 ans n’a rien accordé, permettant aux siens de l’emporter 1 à 0 en prolongation et ainsi créer l’égalité dans la série demi-finale.

Xavier Bourgault a marqué après seulement 3 min 51 s d’écoulées à la période de prolongation pour trancher le débat.

Au final, Coulombe a réalisé 30 arrêts dans la victoire.

« Il a été très bon. Il a fait de bons arrêts et les a gardés dans le match. Après 40 minutes de jeu, on était sans l’ombre d’un doute la meilleure équipe sur la patinoire. Il a fermé la porte et les a gardés dans le match », estimait Patrick Roy, après la rencontre.

Coulombe a effectivement été particulièrement efficace lors des deux premières périodes de jeu, majoritairement contrôlées par les Remparts. Le vent a toutefois tourné en troisième alors que ce sont les hommes de Daniel Renaud qui ont dicté l’allure de la rencontre, menés par la peur de retourner à Shawinigan en retard 0-2 dans la série.

« On avait tous un sentiment d’urgence, a reconnu Coulombe. On ne voulait pas retourner à la maison et perdre 2-0 dans la série. »

Renaud a d’ailleurs assuré que ce sentiment d’urgence avait été discuté dans le vestiaire avant la rencontre.

« On en a parlé souvent. Le fameux trois de cinq, c’est un sujet de conversation. Je n’ai pas les statistiques devant moi, mais ça ne doit pas arriver souvent qu’un club perde 2-0 et réussisse à revenir. Dans ce contexte, cette partie prenait une importance énorme pour nous. Je suis content de la façon dont on a répondu. C’était la première fois qu’on perdait un match en séries et j’avais hâte de voir la réaction de notre groupe. Je pense que nos gars se sont bien présentés. »

DUEL DE GARDIENS

Si Coulombe a été excellent, son vis-à-vis des Remparts William Rousseau n’a pas laissé sa place non plus. Les deux gardiens se sont échangé coup pour coup durant toute la rencontre jusqu’à ce que Rousseau soit le premier à flancher, après 63 min 51 s de jeu.

« Il faisait les arrêts. C’était le premier qui allait casser », a ajouté Coulombe.

De son côté, Rousseau poursuivait sur sa lancée entamée à Rimouski lors des matchs 3 et 4 de la série contre l’Océanic.

« Il faut donner crédit à Coulombe de l’autre bord, a-t-il reconnu. J’ai fait des sessions avec lui l’été dernier et je sais que c’est un bon gardien de positionnement. Tout le crédit pour lui ce soir. Ce sont des matchs qui sont le fun à jouer, mais un tir peut faire la différence. »

PREMIER TRIO ABSENT

La série se transportera maintenant à Shawinigan pour les matchs 3 et 4 qui devraient être présentés à guichets fermés au centre Gervais-Auto.

Les Remparts tenteront de jouer le même tour qu’ils avaient joué à l’Océanic au deuxième tour. Pour ce faire, toutefois, ils auront besoin d’un apport plus marqué de leur premier trio composé de Théo Rochette, Zachary Bolduc et Conor Frenette.

« Je ne peux pas critiquer le travail de gars comme Huchette ou Filion, ils génèrent de l’attaque et ont des tirs au but. Nous, ça va passer par le trio de Rochette, Bolduc et Frenette, a indiqué Patrick Roy après la rencontre. C’est ce que je leur ai dit après le match. Ils n’avaient pas un tir au but après 60 minutes de jeu. Ton premier trio qui n’a pas de tirs au but, c’est dur de gagner un match contre une équipe comme la leur. »

Même s’ils sont moins menaçants depuis la série contre Rimouski, Roy n’a toutefois pas l’intention de les séparer.

« J’aime la stabilité et c’est comme ça que je fonctionne. [...] Je crois à ça et on va aller comme ça. »

LA FOULE RÉPOND

Si elle avait répondu modestement, en nombre, mercredi, la foule de Québec a répondu à l’appel de Patrick Roy aujourd'hui.

Au total, 10 710 spectateurs ont assisté au match d'aujourd'hui, ce qui constituait la meilleure foule présente au Centre Vidéotron depuis le 25 mars dernier alors que 10 779 partisans s’étaient déplacés pour la victoire de 3 à 2 des Remparts contre les Olympiques de Gatineau.