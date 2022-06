MORIN, Gilles



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 avril 2022 à l'âge de 75 ans, est décédé M. Gilles Morin, conjoint de Mme Monique Blais et fils de feu Candide Morin et de feu Jacqueline Roy. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Il était le frère de: Diane (feu Armand Caron), feu Denis (feu Lucia Normand), Jeannine (Ghislain Guimont), feu Michel. De la famille Blais, il était le beau-frère de: Alain (Suzanne Couillard). Il laisse également dans le deuil sa filleule adorée Frédérique Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Remerciements au personnel de la Résidence Bienvenue ainsi qu'au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca.