GRENIER, Elise



Au CHSLD Charlesbourg, le 28 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Elise Grenier, fille de feu J. Amédée Grenier et de feu dame Cécile Duquet. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil M. Michel Simard, ses frères, son beau-frère et sa belle-sœur: Pierre-Paul (feu Monique Boulanger), Maurice, Rodrigue (Micheline Tremblay), feu Liliane (feu Georges Bélanger), feu Christine (feu Claude Latouche), feu Monique,feu Léna (Gilles Lefrançois); la famille Grenier, Langlais, Simard; sa cousine Carole Duquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Archambault et au personnel du Foyer de Charlesbourg (soins palliatifs), ainsi qu'à Mme Marie-Claude Côté et M. Stéphane Grenier et à toutes les personnes qui m'ont aidée de près et de loin durant ce long combat. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150 boul. Cloutier, Québec (Qc), G1H 5V5, par téléphone au 418 628-0456.