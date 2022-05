AUDET, Germaine



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le samedi 7 mai 2022, est décédée à l'âge de 98 ans et 7 mois, madame Germaine Audet, fille de feu monsieur Joseph Audet et de feu madame Léda Dubé. Elle demeurait à Saint-Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle dule samedi 28 mai de 13h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle était la sœur de: feu Alphonse (feu Jane Dunlop), feu Paul-Emile (feu Marie Séguin), feu Berthe (feu Léo Thibault), feu Cécile (feu Laurent Bilodeau), feu Blandine (feu Ovila Lachance), feu Ephrem, feu Marthe, feu Jeanne (feu Alphonse Gravel), feu Thérèse, feu Antoine (feu Noëlla Lefèvre), feu Gemma (Léo Beaudry), feu Marcel (Murielle Champagne) et Camille (feu Lucille Savard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Lac-Etchemin pour leurs bons soins, à monsieur Jean-Guy Audet pour son dévouement ainsi qu'à monsieur Gilles Blanchet pour ses loyaux services. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.