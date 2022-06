BERGERON, Armand



À la Maison Legault, le 2 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé paisiblement, Dr. Armand Bergeron, époux de madame Nicole Roy, fils de feu madame Marie-Aurore Bergeron et de feu monsieur Oscar Bergeron. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois filles Chantal (Stefano Migotto), Ann et Nathalie (Stéphane Lacombe) ainsi que ses petits-enfants Francois et Louis (Kevin Pinard). Il laisse dans la tristesse de son départ son frère Bernard (Charlotte Simard), ses sœurs Aline (feu Robert Boulanger), Pierrette (feu John Mazerolle), Irène (feu Raymond Carignan), Bernadette (Georges Harisson), un grand ami de la famille Bergeron Norman Hoare, ses belles-sœurs Paule Roy (feu Roger Parent) et Claire Picard (René Courchesne) ainsi plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il était le frère de feu Hermance (feu Bernard Arsenault), feu Marie-Berthe (feu Jean Allard), feu sœur Florence, feu Julien (Lorraine Pilote), feu Guy (Élizabeth Boltz) et feu Onil. Il était également le beau-frère de feu Suzanne Roy (feu Germain Tanguay), feu Claude Roy, feu Michel Roy, feu Marcelle Gilbert. La famille recevra les condoléances, en présence du corps,L'inhumation du corps se fera au cimetière Notre-Dame de Foy, le même jour. Nous voulons remercier tout le personnel de la maison Legault qui a su adoucir sa dernière année de vie par leur humanité au quotidien. Un merci particulier à Sophie Lizotte et Catherine Gagné ainsi que son bon ami Stéphane qui l'a généreusement accompagné et si souvent fait rire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Canadienne du rein, www.rein.ca