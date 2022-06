OUELLET, Guy



Subitement à son chalet de Château- Richer, le 14 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Guy Ouellet, époux de feu dame Murielle Marois. Il était le fils de feu Philippe Ouellet et de feu Alice Gauthier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants : feu Conrad (France Lapierre), Johanne (feu Richard Robitaille, Sylvain Nadeau), Réal, Dany (Caroline Simard); sa petite-fille Julie Ouellet; son arrière-petit-fils Alexis; son frère Gaston (Rhéal Morin); sa sœur Renée; ses belles-sœurs: Jacqueline Marois et Claire Marois; son beau-frère Gérard Borie, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le CLSC de la Haute-Ville ainsi que Martine Blais, infirmière en cardiologie du CHU, pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Partage communautaire Les Saules, Suzanne Samson, 3750, boul. Masson, Québec (Qc) G1P 1K1, tel.: 418-977-0558.