FRENETTE, Claude



Au CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Claude Frenette, époux de feu Madame Pauline Goulet, fils de feu Madame Florida Belleau et de feu Monsieur Gédéon Frenette. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre et Simon (Marie-Josée Labrecque), ses deux petits-enfants Thomas et Émilie ainsi que leur mère Kathleen Tatlock. Il était le frère de feu Jacques (Micheline Langlois), feu Èvelyne (feu Paul Germain), feu Régine (feu Louis-Philippe Julien), feu Mariette (feu Gaston Fournier). Ses belles-sœurs et beaux-frères ainsi que tous les membres de la famille Goulet. Son grand ami Monsieur Robert Boucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présences des cendres, au :La mise en niche suivra au Mausolée Marie-de l'Incarnation du cimetière St-Charles.