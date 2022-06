BÉLANGER, Marcellin



À l'hôpital Général de Québec, le 5 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcellin Bélanger, époux de dame Lisette Rioux. Né à St-Aubert le 3 mars 1941, il était le fils de feu dame Yvonne Blanchette et feu monsieur Napoléon Bélanger. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Outre son épouse Lisette, monsieur Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Jean Leblanc), Yvan (Louise Pelletier), Martin (Julie Chabot), Nathalie (Pierre Deschamps); ses petits-enfants: Anne-Marie, Danielle, Jacques, Émilie, Alex, Arianne, Mathis, Marika, Océanne; ses 9 arrière-petits-enfants; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Carmen (feu Raymond Bélanger), Danielle (Gonzague Dionne), Marc-André (Parise Brunelle), Annette Desrosiers (feu Rogrigue), Renée Cadoret (feu Raymond), Fernand Gingras (feu Yvonne); de la famille Rioux: Diane (feu L-Philippe St-Pierre), Robert (Solange Bélanger), Ghislaine (Roger Langlois), Raynald (Sylvie Lemelin), Marcel, Gaston (Méleine Plante); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de Ethel (Roger Vézina), J-Joseph (Jeanine Caron), Ghislaine (Aurélien Leclerc), tous décédés. La famille remercie toute l'équipe médicale du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec de même que le personnel du 400 de l'hôpital Général de Québec pour tous les soins et soutien reçus au cours de ses 12 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de