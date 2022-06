DUBÉ, Gérard



Au CHSLD de Chauveau, le 15 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gérard Dubé, fils de Mme Blanche Samson et M. Adolphe Dubé. Il demeurait arrondissement Beauport.Il était époux de Mme Françoise Gagnon, le père de Nathalie, Martine, Sébastien et Mélanie, et le fier Papi de Sarah-Émilie et Rose-Élisabeth. Il laisse dans le deuil son frère Rolland (Gilberte) et son filleul Patrick (Mélanie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le beau-frère de Jean-Pierre (Gisèle), Jean-Paul (Freda), Georges (Henriette), Égide (Micheline), Romuald (Gisèle), Gaétan (Françoise), Conrad (Rose-Hélène), René (Nicole), Marie (Jean), Gilberte (Rolland) et Marthe (Jean Charles). Il est parti rejoindre ses frères et sœurs, Georgette, Gemma, Gisèle, Denise, Bill et Marcel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3, par téléphone au 418 527-4294 / www.alzheimer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire