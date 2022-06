POIRÉ, Robert



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 15 mars 2022, est décédé à l'âge de 93 ans, monsieur Robert Poiré, conjoint de madame Denise Poiré. Il était le fils de feu monsieur Henri Poiré et de feu dame Aldérina Demers. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances en :de 13h à 14h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne et Dominique Poiré; son beau-fils : Éric Beaulieu (Nancy Bolduc); son petit-fils Jordan Beaulieu; sa belle-sœur Nicole Poiré (feu André Hamel); ses neveux et ses nièces : Marie-Claude, Annie (Rick Breeneman), Simon et Louis (Sylvie Aubé); ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre son fils Denis, qu'il aimait tant. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Fondation de l'institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec via leur site web : https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/IM/La famille tient à remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.