FRENETTE, Charles-Émile

Après avoir combattu jusqu'à ton dernier souffle, tu es allé rejoindre Denise ta tendre épouse, repose en paix, tu l'as bien méritéÀ l'IUCPQ (hôpital Laval), le 8 janvier est décédé des suites de la COVID-19, à l'âge de 91 ans et 7 mois, M. Charles-Émile Frenette, fils de feu M. Léandre Frenette et de feu dame Marie-Anna Leclerc. Il demeurait à Québec, autrefois de Portneuf. Monsieur Frenette laisse dans le deuil outre son épouse feu Denise Pronovost, son fils Dr Jean (Diane Matte); ses sœurs: feu Françoise (feu Gérard Montambault), feu Denise, feu Jeannine (Alexandre Côté), feu Julienne (Fernand Côté); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Pronovost: feu Léo-Paul (feu Rachel Côté), feu Yvette (feu Florent Gauthier), feu Denis (feu Marcelle Viau), feu Georges, feu Pauline, feu Robert (Yolande Fillion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (es) Remerciements aux Drs Mathieu Simon pneumologue, Josée D'amours soins palliatifs et Xavier Huppé de l'urgence pour leur attention, leur soutien et les bons soins prodigués. Merci au personnel du 6e étage de l'IUCPQ. Un merci spécial à Mme Marjolaine Jackson Bédard et Mme Yolande Tremblay Jalbert pour leur dévouement envers mon père.et de là cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église de 13h à 15h sous la direction de laVous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère bureau 305, Quebec City, Quebec G1S 3G3 https://www.societealzheimerdequebec.com/