POULIOT, Robert (Bob)



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Robert (Bob) Pouliot, compagnon de vie de madame Solange Maloney et fils de feu monsieur Antonio Pouliot et de feu madame Albertine Caouette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Denis) et Pierre (Stéphane); sa compagne de vie madame Solange Maloney et ses enfants: Robert (Éliane), Chantal (Michel) et Marie-Christine (Roger); ses petits-enfants: Cédrick (Annabelle), Audrey (Francis), Matthew (Valérie) et Xavier; ses arrière-petits-enfants: Océane, Nolan, Anaève, Evan; ses frères et sœurs: feu Fernand (Alice), feu Raymond, Lucille, feu Jacqueline, feu André, Suzanne (feu Marcel Drouin), feu Gérard et Marie-Paule. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du CLSC Ste-Foy/Sillery ainsi que le Dr Denis Raymond pour les excellents soins prodigués et son grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'hôpital Laval (IUCPQ).