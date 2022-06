PAQUET, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 novembre 2021, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Benoit Paquet, fils de feu madame Aurore Demers et de feu monsieur André Paquet. Il demeurait à Laurier-Station.L'inhumation des cendres se fera ensuite au Cimetière d'Issoudun. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Angéline, Laurent (Pierrette Moreau), Noëlla, François (Lise Moreau), Armande (Jacques Croteau) et Rosaire (Claudette Vachon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.