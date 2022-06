HICKEY, Alvin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2022, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédé monsieur Alvin Hickey, fils de feu Arthur Hickey et de feu Bridget Kelly. Il demeurait à Saint-Malachie, Bellechasse.là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront déposées, par la suite au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Rita, Lucy, Bertha, Pauline et feu Ambrose (Marguerite Gagnon). Il laisse également dans le deuil ses nièces Karine et Mélanie, des cousins, cousines et des ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie, du CLSC de Bellechasse et de l'équipe du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté Saint-Malachie) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire