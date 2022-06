SIMARD, Liliane



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 25 décembre 2021, à l'âge de 84 ans et 3 mois, est décédée madame Liliane Simard, épouse de monsieur Conrad Gagné, fille de feu madame Juliette Breton et de feu monsieur Henri-Georges Simard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condolélances, en présence des cendres le vendredi 27 mai 2022, de 19 h à 22 h, au:La famille recevra également les condoléancesà compter de 9 h 30 .L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son époux Conrad Gagné; sa fille Caroline Gagné et son époux Stéphane Bernier et feu sa fille Mélanie Gagné; ses frères et soeurs: feu Julienne (feu Lucien Verreault), Jeannine (feu Gaston Beaudry), Lucette (feu Claude Duquet), Denise (feu Roger Lefrançois), feu Fernand (feu Jeanne Gariépy), feu Jean-Paul (feu Yvette Cauchon), feu Armand (June Warren), feu Yvan (Thérèse Labbé), feu Gaston (feu Jacqueline Noël), feu Jos (feu Monique de Courcy) et feu Marie-Marthe; de la famille Gagné : feu Pierre (Nicole Maheu), Raynald, feu Huguette Burns, Muriel Masse, Marthe, Claire et Michel; sa filleule Danielle Lefrançois ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.