BERGERON, Richard



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Richard Bergeron, époux de dame Madeleine Lemay, fils de feu Henri Bergeron et de feu Antoinette Castonguay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine; ses filles: Diane (Jean-Pierre Miron), Mireille (Benoît Doyon) et Nancy (Pierre Trudel); ses petits-enfants: Mélodie, Anthony (Evelyne Hamel), Dave (Mila Padilla) et Francis (Camille Cardin-Goyer); ses arrière-petits-enfants: Benjamin Doyon et Auguste Blais; ses frères et sœurs: Henri-Paul (Cécile Couture), feu Clément (Cécile Gagnon), feu Gilles (feu Liane Hamel), Pierrette (feu Cléo Blanchet), Lucette (Martin Leclerc), Suzanne, Camil (Louise Potvin), Jean-Noël, Francine (Patrice Talbot). Feu Yvan (Réjeanne Pérusse), Renée, Gérald (Odette Côté) et Sylvain (Liane Rousseau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: feu Hector (feu Françoise Paradis), feu Monique (feu Antonio Jacques), Lise (Jean-Marc Boucher), Denise (feu André Tardif) et Denis (feu Hélène Bergeron); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél. : 514-287-7400, www.poumonquebec.ca