Entente sur la protection des droits des travailleurs étrangers temporaires

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre persistante, trois organismes ont annoncé mercredi la conclusion d’une nouvelle entente de collaboration pour protéger les droits des travailleurs étrangers temporaires (TET).

L’entente a été signée par l’Union des producteurs agricoles (UPA), la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME) et le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ).

Les trois organisations estiment que la présence au Québec de quelque 20 000 TET chaque année est essentielle à la filière agroalimentaire québécoise fortement impactée par la pénurie de main-d’œuvre.

Cette entente de collaboration vise à favoriser une étroite synergie entre les organisations signataires afin de maximiser et d’accélérer l’intervention des intervenants appropriés pour faire face à des situations problématiques.

Depuis 2018, l’UPA, la FERME et le RATTMAQ participent à la Table de concertation sur les travailleurs étrangers temporaires agricoles qui favorise un développement des entreprises avec un accent mis sur les enjeux rencontrés par les TET et les employeurs.

En vertu la reconnaissance due aux TET, «notre responsabilité [...] est de les accueillir à bras ouverts et d’assurer, par tous les moyens mis à notre disposition, le respect de leurs droits», a indiqué dans un communiqué Martin Caron, président général de l’UPA.

«Avec cette entente de collaboration FERME-RATTMAQ-UPA, nous travaillerons à notre intérêt commun qui est le bien-être des travailleurs et des employeurs ainsi que l’intégrité des programmes», a expliqué Martin Gibouleau, président de la FERME.

«Nous visons de régler plus rapidement et efficacement certaines situations problématiques vécues par des travailleurs et travailleuses sur des fermes du Québec», a ajouté pour sa part Michel Pilon, directeur général du RATTMAQ.