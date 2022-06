LANDRY, Raymonde



Est décédée à 90 ans, entourée de ses enfants, à l'hôpital du Saint-Sacrement, le 21 avril 2020, madame Raymonde Landry, fille de feu Jeanne Laliberté et de feu Camille Landry, épouse de feu Laval Rinfret et de feu Georges-Henri Proulx.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à compter de 10hElle laisse dans le deuil ses enfants issus de son premier mariage: Pierre (Suzan Lemire), Marie (Martin Paquet) et Natalie (Daniel Maltais). Ses petits-enfants: Sophie (Arnaud Marchand), Simon (Sara French), Hugo (Laurence Latreille-Gagné), Rosemarie, Charlotte et William. Ses arrière-petits-enfants: Arthur, Charles, Louis Marchand et Félix-Léo French. Elle laisse également dans le deuil son petit-fils par alliance David Lassonde (Despina Tsagaris) et leur fils Roméo, ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que ses nombreuses et nombreux amis. Nous tenons à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement (CHU de Québec) pour leurs soins et leur attention bienveillante à son endroit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pour l'hôpital du Saint-Sacrement à l'unité des soins palliatifs au site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/