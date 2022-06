LALIBERTÉ, Suzanne



À la résidence l'Oasis, le 10 mai 2022, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Suzanne Laliberté, fille de feu Marie- Paule Fiset et de feu Raymond Laliberté. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: François Laliberté (Francine Jacques), Marie Laliberté (Jean Couture) et Michel Laliberté (France Dubeau); ses neveux et nièces: Geneviève Laliberté, Véronique Laliberté, Patrick Couture, Valérie Couture, Maude Laliberté (Frédérique Ferland) et Claudia Laliberté (Rahat Yasir); ses petits-neveux: Léonie Mailhot et Justin Couture. La famille tient à remercier tout le personnel du centre hospitalier Paul Gilbert (unité l'Oasis) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3 , tél.: 418-527-4294, web: https://www.societealzheimerdequebec.com/