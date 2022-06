SIMARD, Raymond



C'est avec émotion que nous vous faisons part du décès de monsieur Raymond Simard, survenu le 29 avril 2022. Il s'est éteint, entouré des siens, dans l'amour et la douceur à l'Hôpital St-François d'Assise, à l'âge de 86 ans et 9 mois, il était l'époux de madame Pierrette Girard, fils de feu madame Cécile Beaulieu et de feu monsieur Wilfrid Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Christian et Hugo (Nathalie Tanguay), sa petite-fille Daphnée Daigle-Simard, sa belle-sœur Jeannine Girard (feu Fernand Belleau), sa filleule Annie Belleau, ses neveux et nièces, ainsi que tous ses amis de la pétanque. Il est parti rejoindre sa fille adorée Nathalie. Il était le frère de feu Roger, feu Jean-Paul (feu Claire Gingras), feu Armand Simard; le beau-frère de feu Claudette (feu Marcel Ostiguy), feu Claude et feu Charles-Henri Girard. Tu as eu une vie heureuse et bien remplie, repose en paix, tu l'as bien mérité.Nous tenons à remercier sincèrement le personnel du 8e étage des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur professionnalisme et leur humanité.Un moment de recueillement aura lieu dans l'intimité des membres de sa famille, lors de la disposition de ses cendres au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec téléphone: 418 525-4385 Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.