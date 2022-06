ROBITAILLE, Claire Linteau



Au Centre d'hébergement du Chevalier-De Lévis à Longueuil, le 26 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Claire Linteau, épouse de feu monsieur Jean-Guy Robitaille et fille de feu monsieur Lionel Linteau et de feu madame Antoinette Croteau. Elle était native de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Linteau laisse dans le deuil ses enfants: feu Ginette (Richard Desrochers) et Robert (Line Richard); ses petites-filles: Martine Desrochers (Frédéric Mercier), Isabelle Robitaille (Vincent Prégent), Amélie Robitaille (Samuel Larin), Julie Desrochers (Dave McNeil) et Laurence Robitaille (Antoine Lafontaine-Moisan); ses arrière-petits-enfants: Magalie, Émile, Félix, Ludovick et Édouard; ses frères et sœurs: Denise (feu Roger Drolet), feu Guy (feu Jeannine Roger) et feu Liliane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: feu Camille (feu Yvonne Denis), Carmelle (feu Laurent Marcotte), feu Marie-Alice (feu Paul-Émile Beaumont), feu Alcide (feu Lucie Cloutier), feu Jean-Louis (feu Adrienne Tremblay), feu Roland (feu Pauline Martel), feu Noël (feu Jacqueline Roy, feu Bernice Arthur), feu Raymond (Gabrielle Genois), Magella (Pierrette Anger), feu Charles, feu Damase (feu Micheline Turgeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du Centre d'hébergement du Chevalier-De Lévis pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Linteau ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13 h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société Alzheimer de Québec, 1040, av. Belvédère #305, Québec, QC, G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/