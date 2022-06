LEMOYNE, Vincent



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Vincent Lemoyne, survenu à Québec le 29 avril 2022. Il était l'époux de madame Raymonde Julien, fils de feu madame Marie-Stella Vaudreuil et de feu monsieur Lucien Lemoine. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, monsieur Lemoyne laisse dans le deuil ses enfants: Julie et Sophie et son petit-fils Raphaël Godin; ses beaux-enfants: Marie-Josée Pascal (Denis Huot), Julie Pascal (Romain Savard) et Guy Pascal (Josianne Piton) ainsi que leurs enfants et petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien; ses filleuls Carl Lemoyne et Jean-Vincent Dorais ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Jocelyn (Denise Côté) et Huguette (Jean-Pierre Dorais). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel des soins intensifs-coronariens et palliatifs de l'hôpital Saint-François D'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC) : https://www.coeuretavc.ca/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.