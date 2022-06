PARENT, Marius



Au Domaine St-Dominique, le 26 février 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marius Parent, époux de madame Celeste Delorey, fils de feu madame Marie-Ange Gagné et de feu monsieur Alfred Parent. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-dame-de- Foy, le jour même. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mireille (Stéphane), Éric, Martin (Isabelle); ainsi que ses petits-enfants: Mathieu (Laurence), Simon (Joanie), Samuel, Olivier et Élysa. Il laisse également dans le deuil son frère Roland (Aline Landry), ses belles-soeurs de la famille Delorey: Anne et Hélen; ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel du Domaine St-Dominique pour les bons soins prodigués.