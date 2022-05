MARTEL, Hélène



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 16 mai 2022, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédée madame Hélène Martel, fille de feu monsieur Lionel Martel et de feu madame Françoise Saillant. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule dimanche 29 mai 2022, à partir de 10 h, suivi d'un hommage à 11 h. Madame Martel laisse dans le deuil sa fille Marie Nathalie Blouin Saillant; ses petits-enfants : Samuel Tardif et Mhia Sosa; ses soeurs, son frère et son beau-frère : Huguette (Yves Bédard), Réjean et Lise ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org