Il y a une limite à tout !

À « l’Anonyme » énervé qui souhaitait qu’on traite tous les antivaccins comme des criminels, vous répondez que personnellement, vous préconisez l’information et l’éducation à toute méthode coercitive. Vous ne pensez pas que deux ans d’information et d’éducation ça suffit ? Et ne m’invoquez pas plus les droits de la personne, car qui les respecte, mes droits de personne immunosupprimée qui doit vivre enfermée de peur de croiser un de ces égoïstes ?

Jean Déry

Je ne peux faire autrement que de vous donner raison et reconnaître que malgré la charte, la ligne de démarcation est difficile à faire entre les droits des uns et ceux des autres.