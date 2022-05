Immigration: Boulet juge «raisonnable» une hausse des seuils à 58 000 par an

Après s’être montré ferme, le gouvernement Legault ouvre la porte à augmenter les seuils d’immigration. Le ministre Jean Boulet juge «raisonnable» de hausser à 58 000 le nombre annuel de nouveaux arrivants.

Dans un rapport soumis au ministère de l’Immigration, le démographe Marc Termote recommande de revoir à la hausse la cible d’immigrants si le Québec maintient son faible taux de natalité. «Il serait nécessaire d’augmenter chaque année de quelque 3000 le nombre annuel d’immigrants permanents, jusqu’à un niveau aux alentours de 58 000 (cela pour compenser la diminution de l’accroissement naturel)», lit-on dans la synthèse de son rapport, obtenu par notre Bureau parlementaire.

Le Québec devrait accueillir cette année 50 000 nouveaux arrivants. Encore récemment, François Legault se montrait ferme sur cet objectif. «On continue de penser que la capacité est limitée à 50 000 pour bien les intégrer à notre société et s’assurer entre autres qu’ils parlent bien le français», a-t-il dit lors de l’étude des crédits du Conseil exécutif.

Mais le ministre de l’Immigration, lui, voit d’un bon œil la suggestion de Marc Termote. «C’est une proposition qui m’apparait intéressante, qui doit être considérée et si vous me demandez une opinion personnelle, oui , c’est une opinion qui m’apparait raisonnée et raisonnable», a-t-il confié jeudi, au sortir du Salon bleu de l’Assemblée nationale.

Jean Boulet a rappelé que les seuils d’immigration sont fixés à la suite d’une consultation avec différents partenaires du marché du travail, qui devrait se tenir au début 2023. Mais le rapport du démographe alimentera la réflexion de son gouvernement.

«Ce que M. Termote soumet m’apparait être une approche respectueuse de notre volonté d’assurer la vitalité du français», a précisé le ministre.