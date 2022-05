Le plus doué de l’histoire?

Connor McDavid est-il le joueur le plus talentueux de l’histoire du hockey ? Plusieurs médias posent la question ces temps-ci.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton a élevé son jeu à un niveau que l’on n’avait jamais vu depuis le début des séries éliminatoires.

Pour ceux qui ont vu jouer Gordie Howe, Bobby Orr, Wayne Gretzky et Mario Lemieux, les comparaisons sont soit prématurées, soit complètement hors d’ordre.

Leurs objections sont compréhensibles. Ces grands joueurs ont établi des records qui ne seront peut-être jamais battus.

Gretzky a amassé 2857 points à une époque où il se comptait beaucoup de buts dans la Ligue nationale.

Son record pourrait ne jamais être abaissé. Pas seulement parce qu’il semble inatteignable, mais surtout parce que le hockey n’est plus joué de la même manière.

Athlète des temps modernes

Le jeu est plus systématique de nos jours. Tout est analysé en profondeur. Les gardiens sont supérieurs et plus athlétiques.

Tout se déroule à la vitesse de l’éclair et c’est ici que McDavid entre en scène. Sa grande rapidité lui donne une longueur d’avance sur tout le monde.

McDavid est un athlète du 21e siècle, le genre qui est capable d’élever les limites de son sport.

On en retrouve dans toutes les disciplines.

Au football, Tom Brady a mené ses équipes à sept conquêtes du Super Bowl.

Au soccer, Lionel Messi est considéré comme le plus grand joueur de l’histoire de son sport.

L’ancien sprinteur Usain Bolt détient plusieurs records du monde.

Chez les femmes aussi

Le même phénomène s’observe chez les femmes. Serena Williams a révolutionné le tennis féminin.

La skieuse Lindsay Vonn a remporté 82 épreuves de la Coupe du monde, un record féminin.

La Brésilienne Marta est surnommée le Pelé féminin du soccer, sobriquet endossé par le grand Pelé lui-même.

La gymnaste Simone Biles possède une collection de sept médailles olympiques et de 25 méritées aux championnats mondiaux.

Plus près de nous, Marie-Phillip Poulin est identifiée comme le pendant féminin de Sidney Crosby.

Reconnu par ses pairs

À ses six premières saisons dans la LNH, McDavid a raflé quatre championnats des marqueurs.

L’Association des joueurs l’a élu le joueur le plus utile à son équipe à trois reprises.

Et, pour la première fois depuis ses débuts, les Oilers d’Edmonton sont en lice pour la Coupe Stanley. Il ne leur manque qu’une victoire pour accéder au carré d’as.

Il s’agirait d’une première depuis 2006 alors qu’ils avaient été défaits en sept matchs par les Hurricanes de la Caroline en grande finale.

Équipe plus homogène

McDavid est en mission.

Il veut montrer qu’il est capable de conduire son équipe aux grands honneurs.

On voit aussi une formation qui ne dépend plus seulement de son capitaine et de Leon Draisaitl.

Evan Bouchard et Darnell Nurse sont devenus des piliers à la défense. Duncan Keith procure à la brigade défensive une expérience des séries qu’elle ne possédait pas autrefois.

Tyson Barrie en est un autre qui tire son épingle du jeu.

Le directeur général Ken Holland a eu la main heureuse en ajoutant Zack Hyman et Evander Kane à son groupe d’attaquants.

Si Mike Smith ne se laisse plus déjouer par des ballons de plage, comme celui qu’il a laissé passer mardi soir, les Oilers pourraient poursuivre leur marche un bon moment encore.

Le grand Mario

Quand on y pense, les Oilers ont peut-être les meilleures chances de ramener la Coupe Stanley au Canada.

McDavid est indiscutablement le meilleur joueur du monde.

À savoir s’il est le plus talentueux de tous les temps, chacun son opinion.

À mon avis, ce titre revient encore à Mario Lemieux. Mais il n’est pas dit que McDavid ne pourrait pas me faire changer d’idée un jour.