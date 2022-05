Les jeunes des milieux défavorisés au cœur des préoccupations

Le coup d’envoi de la 3e édition du Défi 55 Québecor a été donné jeudi matin au parc Cartier-Brébeuf alors qu’une centaine de jeunes issus des quartiers défavorisés et de l’immigration ont pris le départ.

L’objectif de l’organisme Motivaction Jeunesse est d’amasser 75 000 $ pour offrir des activités et du matériel sportif à des jeunes dont les familles n’ont pas les ressources financières nécessaires. Au moment de notre passage en matinée, plus de 68 000 $ avaient été récoltés. L’événement se termine, samedi, avec la course du maire, un rendez-vous festif de 5,5 kilomètres en compagnie de Bruno Marchand.

Directeur général de Motivaction Jeunesse qui a vu le jour il y a 23 ans, Luc Richer est l’un des 30 Motivacteurs qui a mis la main à la pâte. Homme de défi, Richer en voulait un plus gros cette fois-ci. Il a décidé de faire son premier Ironman à vie qui consiste à parcourir 3,8 kilomètres à la nage, 42 km à la course et 180 km en vélo.

« J’ai relevé plein de défis dans ma vie et j’étais rendu là, a-t-il raconté, jeudi à 10 h après avoir complété le volet natation et 15 kilomètres de course. C’est le fun de voir que notre travail a un impact sur la communauté. »

De grands efforts

Malgré le défi, Richer estimait que ses efforts ne pesaient pas lourd comparativement à la situation des jeunes immigrants des quartiers centraux de Québec.

« La pluie et mes efforts physiques ne sont rien comparativement à ce que les jeunes vivent à leur arrivée à Québec, a-t-il expliqué. Ils ont vécu des tempêtes, des conflits politiques et des guerres [en Syrie]. Ils doivent faire de grands efforts pour faire leur place ici. »

Le sort des immigrants touche Richer droit au cœur.

« Ils étaient laissés à eux-mêmes, en plan dans les écoles, a-t-il déploré. On retrouvait de petites écoles dans l’école. On a aidé beaucoup, beaucoup de jeunes à se retrouver, à dénicher une passion et des intérêts et à trouver leur voie. Comme une toile d’araignée, plusieurs intervenants contribuent à leur offrir un mieux-être. »

« On veut s’assurer que personne ne soit oublié, qu’ils fassent partie de la gang même s’ils n’ont pas les sous, de poursuivre Richer. On veut créer des opportunités pour ces jeunes. »

Travailleur social en Centre jeunesse depuis 12 ans, Éric Martel-Bahoeli fait partie des 30 Motivacteurs.

Une différence auprès des jeunes

« L’implication de Motivaction Jeunesse à la DPJ fait une différence auprès des jeunes, a souligné l’ancien boxeur dont l’objectif était de réussir un demi-Ironman. Le sport sauve des vies. Initier un jeune à un sport peut faire une grande différence tout comme lui faire réaliser qu’il vaut mieux être actif que de traîner dans les rues. »

Médaillé d’argent au 1000 m aux Jeux de Pékin, le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil a prêté son nom à l’événement comme porte-parole.

« C’est vraiment une belle cause et je suis impliqué depuis 2012. C’est bien de récolter des sommes pour les jeunes en milieux défavorisés, mais c’est également très bien de voir le bonheur qu’on leur apporte. Les jeunes s’amusaient et avaient hâte de prendre le départ. Nous aussi on s’amusait. »

Des anciens du Rouge et Or mettent la main à la pâte

Désireuse de redonner à la communauté, l’Association des anciens du Rouge et Or football s’est associée au Défi 55 Motivaction Jeunesse.

À compter de ce matin, une quarantaine d’anciens uniront leurs efforts dans une course à relais où ils parcourront 275 kilomètres (55 x 5) pendant 24 heures. Certains joueurs feront plus qu’une boucle de 5 kilomètres pour atteindre l’objectif.

« L’an dernier, on avait participé à l’activité en relevant un défi personnel pour amasser un total de 14 000 $, mais on trouvait plus le fun de miser sur un concept d’équipe, a expliqué l’ancien ailier espacé étoile Jean-Frédéric Tremblay qui est responsable du comité chargé de redonner à la communauté au sein de l’Association. De façon symbolique, on utilisera un ballon de football comme relais. Quand on jouait, les entraîneurs nous demandaient de faire notre 1/12 sur le terrain. Cette fois-ci, le mot d’ordre est de faire notre 1/55. »

Travail d’équipe

« On n’est pas loin de 55 gars qui seront présents, mais nous avons une liste de blessés, comme à l’époque, d’ajouter Tremblay. Des gars feront plusieurs boucles pour franchir les 275 kilomètres. J’ai fait 55 kilomètres l’an dernier et je vais tenter de courir 85 kilomètres cette année. La pluie sera au rendez-vous, mais je pense que nous sommes encore “tough”. On a vu pire au football. »

En cours de route, l’Association des anciens a haussé son objectif. « Notre objectif initial était d’amasser 10 000 $, mais il est dépassé et on vise maintenant 14 000 $, somme que nous avions recueillie l’an dernier. Il est toujours possible de contribuer par le biais de notre page https://motivactionjeunesse.fundkyapp.com/fr/defi55-2022/anciens-rouge-et-or-football. »

« Tomber en amour »

C’est par l’entremise de l’ancien joueur de ligne offensive et membre du conseil d’administration de Motivaction Jeunesse Pierre Tremblay que le lien s’est fait entre les deux entités.

« Pierre nous a présenté Luc Richer [le directeur général de Motivaction Jeunesse] et nous sommes tombés en amour avec son organisation, a raconté Tremblay. Il y a trois ans, nous avions amorcé une réflexion à l’Association où le désir de redonner à la communauté qui nous avait tant appuyés pendant notre carrière avait été unanime parmi les gars. Nous avons eu un coup de cœur quand nous avons rencontré les intervenants de l’organisation. »

Tremblay et les anciens veulent offrir une opportunité aux jeunes issus de milieux défavorisés et de l’immigration par le biais du sport.