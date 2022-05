Mon prochain achat: une génératrice

Samedi matin, la température était au beau fixe à Gatineau. Les enfants étaient dans la piscine et je cuisinais un lunch pour la parenté.

Je savais déjà que les prévisions annonçaient de la pluie en fin d’après-midi. Plus les heures passaient, plus les alertes des services météorologiques annonçaient une veille de tempête et d’orages violents.

En l’espace de quelques minutes, la tempête s’est formée et les coussins et le parasol ont été ramassés juste au bon moment. À ce moment, on savait que ça allait brasser. La température a baissé de dix degrés en dix secondes.

Deux pannes

Quelques minutes plus tard, la pluie est tombée sans arrêt et le vent s’est déchaîné.

À 15 h 51, on a perdu le courant. C’est à ce moment précis que la fête a pas mal pris fin.

Je sentais que ça allait être une longue panne. La carte des pannes sur le site internet d’Hydro-Québec a confirmé mon intuition. Disons que ce fut un samedi soir assez tranquille. Surtout que mon équipement de survie était assez mince.

Une lampe, dont je me sers quand je fais l’émission Le Bilan à LCN, nous a permis de jouer avec les enfants. Heureusement, l’électricité est revenue à 4 h 01 dans la nuit de samedi à dimanche. Mais, on l’a perdue à nouveau pendant quelques heures dimanche après-midi.

Le lendemain, j’ai décidé d’aller acheter des lampes de poche, mais plusieurs personnes avaient eu la même idée. Le préposé à la quincaillerie du coin m’a dit « que j’aurais dû venir avant la tempête ».

Merci du conseil !

La prochaine fois

J’ai été chanceux, car plusieurs personnes ont perdu l’électricité pendant près de 48 heures et les moins chanceux sont toujours sans électricité.

Clairement, dans les prochaines semaines, je dois revoir mon plan B. Ça va commencer par l’achat d’une génératrice. Mais, cette fois-ci, je vais y aller avant la prochaine tempête.