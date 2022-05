Tony Accurso s’en va en prison

L’entrepreneur Tony Accurso devra prendre le chemin de la prison, vient de trancher la Cour d’appel du Québec.

Le 25 juin 2018, au terme d’un deuxième procès, il avait été déclaré coupable de corruption, d’abus de confiance, de fraude et de complot. Il avait été accusé après la mise au jour d’un système de collusion et de corruption pour l’octroi de contrats publics à la Ville de Laval, entre 1996 et 2010. Ce système avait été décrit comme l’un des pires exemples de corruption municipale au Canada.

Le premier procès de M. Accurso s’était terminé abruptement en 2017. Un membre du jury avait en effet obtenu des informations qui n’avaient pas été divulguées en preuve. Le juré avait en effet discuté du dossier avec un oncle, qui lui avait dit avoir vu des valises pleines d’argent dans les bureaux d’un des témoins du procès.

Le juge James Brunton, de la Cour supérieure, avait pris la décision de faire avorter le procès.

Un deuxième procès avait ensuite eu lieu, menant à sa condamnation.

Tony Accurso avait ensuite été condamné à quatre ans de détention.

Il s’était tourné vers la Cour d’appel pour faire invalider son verdict de culpabilité, ainsi que la peine de détention, mais le plus haut tribunal de la province vient de rejeter cet appel.

L’homme de 70 ans devra ainsi prendre le chemin de la prison. Il devra se constituer prisonnier d’ici le 1er juin.