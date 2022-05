Tout un succès

La 22e soirée « Les Saveurs du Théâtre », au profit de la Fondation Sourdine, présentée le 10 mai dernier par Québecor, en partenariat avec Lobe et Volvo de Québec, a réuni 300 personnes au Théâtre Capitole de Québec, un record. Présentée sous la présidence d’honneur d’André Labbé, vice-président régional, RBC Banque Royale, la soirée a permis d’amasser la somme nette de 120 000 $, dont 14 600 $ par le biais de l’encan virtuel présenté par Desjardins. Une vingtaine d’anciens élèves, qui ont fréquenté l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds, qui fête ses 20 ans sous la reconnaissance du ministère de l’Éducation, sont venus témoigner de leur passage à l’école et de leur parcours qui s’est ensuivi. Sur la photo, de gauche à droite : Isabelle Savage, directrice générale de l’École oraliste de Québec ; André Labbé, RBC Banque Royale ; Nathalie Langevin, directrice générale et ventes TVA Québec et Journal de Québec ; Rachel Léonard, présidente Volvo de Québec ; Sandra Ferguson, directrice générale de la Fondation Sourdine, et Martin Cousineau, président du CA de la Fondation et président et chef de la direction du Réseau des cliniques Lobe.

FAIS un tour pour nos aînés

Photo courtoisie

Robert Poëti (photo), président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, a accepté la présidence d’honneur du tout nouveau cocktail-bénéfice « FAiS un tour pour nos aînés » au profit de la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (Fondation FAiS) qui se tiendra le jeudi 9 juin, à compter de 17 h 30, dans la salle d’exposition du concessionnaire Porsche de Québec. La Fondation FAiS a pour mission de venir en aide aux aînés les plus vulnérables de notre communauté. Qu’il s’agisse de personnes âgées hébergées en CHSLD ou recevant des services de soins à domicile, la Fondation est présente pour améliorer leur qualité de vie et favoriser leur inclusion dans la communauté via des projets d’innovation sociale. L’événement-bénéfice prendra la forme d’un cocktail dînatoire jumelé à l’encan silencieux interactif de la Fondation. L’artiste peintre ARO (Caroline Bergeron) livrera une prestation artistique en direct. Pour acheter vos billets ou faire un don, consultez le https://fondationfais.org.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 26 mai 1997. Alain Vigneault (photo), alors âgé de 36 ans, devient le 25e entraîneur chef de l'histoire des Canadiens de Montréal. Il succède à Mario Tremblay qui avait remis sa démission le 30 avril précédent. En deux saisons derrière le banc du Tricolore, Tremblay avait conservé une fiche de 71 victoires, 63 défaites et 25 parties nulles.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Legault (photo), premier ministre du Québec depuis le 18 octobre 2018, 65 ans... Claude Legault, comédien et acteur, auteur et scénariste, 59 ans... Helena Bonham Carter, actrice britannique, 53 ans... Lenny Kravitz, chanteur et compositeur, 56 ans... Denis Lebel, ex-président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), 68 ans... Monique Gagnon-Tremblay, ex-femme politique, députée de Saint-François, Parti libéral du Québec (1985-2012), 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 mai 2021 : Murray Dowey (photo), 95 ans, hockeyeur canadien médaillé d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1948, disputés à Saint Moritz... 2020 : Yves Létourneau, 94 ans, le célèbre constable Polycarpe de la série pour enfants Le Pirate Maboule, le major Plum-Pouding et commentateur sportif à CKAC et TVA... 2018 : Serge Léveillé, 63 ans, propriétaire du dépanneur Petro-Canada de Saint-Henri-de-Lévis et figure connue dans le milieu sportif de la Rive-Sud de Québec... 2018 : Roland Hallé, 88 ans, de Lévis, oscarisé en 1981.