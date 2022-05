Un retour dans la NFL imminent pour Kaepernick?

Les étoiles semblent enfin s’aligner pour Colin Kaepernick, qui pourrait bien effectuer un retour dans la NFL plus tôt que tard.

L’ancien quart-arrière s’est entraîné avec les Raiders de Las Vegas, mercredi, et selon les informations du réseau NFL Network, la session se serait «bien déroulée et il a impressionné». «La porte est ouverte», a ajouté le média, jeudi.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, n’avait d’ailleurs démontré aucune objection à ce que le pivot s’ajoute à sa formation en 2022, lui qui laissait toutefois l’entièreté de la décision à son directeur général et au groupe d’entraîneurs.

Kaepernick a joué son dernier match dans le circuit Goodell en 2016. C’est d’ailleurs cette année-là qu’il avait fait les manchettes à plus d’une reprise pour s’être agenouillé durant l’hymne national, afin de protester contre le racisme et la brutalité policière. En 12 matchs durant cette campagne, dont 11 comme partant, il avait amassé une seule victoire pour les 49ers de San Francisco, complétant 59,2% de ses relais pour 2241 verges, en plus de lancer 16 passes de touché contre quatre interceptions. Il avait aussi ajouté 468 verges sur 69 portées, marquant deux majeurs supplémentaires de cette manière.