À propos de la violence envers les femmes

La lecture de certaines de vos récentes chroniques me force à me demander si les femmes qui vous écrivent sont toujours honnêtes ? Lors de sa séparation, il y en a une qui pense que son ex demande la garde partagée juste pour l’écoeurer, et elle avoue candidement lui mettre tous les bâtons possibles dans les roues pour le décourager. Selon quel principe serait-elle la seule à pouvoir s’occuper adéquatement des enfants comme elle prétend ?

Cette autre qui a refusé la thérapie conjugale proposée par son ex, parce qu’elle déclare qu’un homme qui l’a trompée la trompera inévitablement. Elle ne veut lui donner aucune chance, mais elle le blâme de vouloir avoir une autre femme dans sa vie. Et cette troisième qui refuse de laisser aller ses enfants dans le sud avec leur père sous prétexte que la blonde de ce dernier y sera. Punir ses enfants par jalousie, ça s’appelle comment dans votre livre Louise, sinon de la cruauté mentale ?

Dans mon enfance il y avait beaucoup de violence verbale entre mes parents. Ma mère aimait par-dessus tout semer la merde quand nos grands-parents paternels nous visitaient. Je me souviens très bien d’une super chicane où elle avait griffé mon père sur toute la figure au point de l’obliger à manquer une semaine de travail tant il était magané.

Rendu à 69 ans avec le recul, je me dis que mon père aurait dû la frapper. Que moi à sa place, je l’aurais fait. Elle est morte après lui,et je n’ai même pas assisté à ses funérailles tellement son attitude blessante me décourageait, moi le seul mâle de la famille avec trois sœurs.

Mon meilleur ami a une femme du même type que ma mère, mais elle n’a jamais réussi à briser notre amitié, car contrairement à mon père, il lui a toujours tenu tête. J’ai même été témoin d’une jeune femme qui avait accusé à tort un homme de l’avoir agressée ? D’où ça vient ce besoin de faire mal qu’ont les femmes ?

En contrepartie, j’ai adoré la lettre de celle qui, au mois de mars très exactement, vous avouait avoir découvert en thérapie que c’était elle le problème dans son couple et non pas son mari comme elle l’avait toujours cru. On entend souvent les féministes dire qu’il faudrait éduquer les garçons. Ne pensez-vous pas que les filles devraient l’être elles aussi ? Pensez-vous encore que les hommes sont responsables à 100% de toute la violence dans les couples ?

Daniel Picard

Je ne me serais jamais permis une telle affirmation parce que je ne le pense pas. La seule chose qu’on peut affirmer, c’est que la violence envers les femmes est souvent mortelle, et pas l’inverse. Et je suis d’accord avec vous sur le fait que la violence exercée par une femme n’est pas plus glorieuse que celle exercée par un homme.