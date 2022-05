Argent et loyauté...

On le répétera : la loyauté a un prix. Le marché des joueurs autonomes sans compensation se prépare à un mois de juillet plutôt particulier.

Pourquoi ?

En raison du nombre de patineurs avec un profil bien garni... et aussi, en raison d’une augmentation de 1 M$ sur le plafond salarial qui invite ceux qui se baladeront avec un carnet de chèques à une grande prudence.

Plusieurs directeurs généraux ont vécu de pénibles expériences dans leur élan de générosité afin d’attirer les joueurs autonomes croyant détenir le billet gagnant de la loterie.

Le cas Patrice Bergeron

J’écoutais avec un grand intérêt l’entretien judicieusement mené par Martin Lemay sur 91.9 Sports, mercredi, alors que Patrice Bergeron livrait ses états d’âme.

S’il y a un candidat intéressant, c’est bien lui. On dira qu’il a perdu un peu de son lustre, mais il vient tout de même de connaître une excellente saison avec les Bruins malgré, il faut bien le reconnaître, quelques blessures.

Va-t-il quitter l’organisation des Bruins ?

« Je veux demeurer à Boston. J’ai passé la moitié de ma vie dans cette ville, j’y suis arrivé à l’âge de 18 ans et j’en ai maintenant 36. Je n’envisage pas d’aller jouer ailleurs, » a-t-il déclaré.

Mais il y a toujours un hic.

Les Bruins tiennent à ce que leur capitaine termine sa carrière là où il l’a entreprise. Il est un athlète respecté et adulé par les partisans des Bruins. Mais, Cam Neely, le président de l’équipe, affirme : « On tient à lui, c’est clair. Cependant, et je pense qu’il le comprend très bien, on aimerait connaître sa décision le plus rapidement possible puisque nous devons préparer la prochaine année. »

On tient à lui, mais il faut savoir ce qu’il entend faire, mais dans les plus brefs délais.

Sauf que Bergeron doit savoir.

Le prix.

Le nombre d’années qui seraient attachées à la prochaine entente.

Ce que les dirigeants des Bruins entendent faire au cours de l’entre-saison.

Et si on désire vraiment qu’il demeure à Boston, c’est à ce moment-là que la loyauté a un prix.

Un des trois amigos

Kristopher Letang tient à peu près les mêmes propos quant à son avenir avec les Penguins de Pittsburgh. Il est l’un des trois amigos. Il n’a jamais joué pour une autre organisation au cours de sa carrière. On peut donc mieux comprendre son attachement à cette organisation et surtout à son association avec Sidney Crosby et à Evgeni Malkin.

À Pittsburgh, les rumeurs sont contradictoires. Certains chroniqueurs soutiennent que Ron Hextall propose une entente de trois ans : 15 M$. D’autres intervenants affirment que l’offre serait plus généreuse : un peu moins que la somme de 7,25 M$ qu’on lui a versée au cours des dernières saisons.

Les deux patineurs pourraient se présenter au marché des joueurs autonomes avec plusieurs ressources pouvant créer un nouvel environnement. Ils ont des qualités de mentors, ils sont des leaders à leur façon, ils ont du vécu et, encore plus important, ils ont gagné, affrontant l’adversité avec cette passion qui caractérise les joueurs d’élite.

Sauf que la LNH est devenue une ligue où les jeunes joueurs ont établi leur politique. Ils sont plus rapides, ils sont plus imposants, ils compliquent la vie aux plus âgés.

Les vétérans qui sollicitent un autre mandat trouveront sûrement preneur. L’invasion des jeunes modifie les règles du jeu, mais la présence des vétérans de haut niveau, ceux qui n’ont pas épuisé toutes les options, peut encore faire la différence.

Pour les directeurs généraux, il faudra alors étudier plusieurs éléments, notamment :

On doit reconnaître les années de service, mais le contrat qu’on veut offrir au joueur autonome sans compensation de 34 ans et plus, doit également mettre en perspective les prochaines années. Peuvent-ils obtenir les mêmes conditions monétaires que celles des années passées ?

Les équipes ne peuvent plus effectuer des dépenses folles, des dépenses qui viendront perturber le développement des effectifs pour quelques années.

Les directeurs généraux et leurs adjoints n’ont pas le droit à l’erreur.

J’ai bien hâte de connaître quelle sera la proposition de Kent Hughes si jamais l’organisation du Canadien manifeste un intérêt pour le défenseur des Penguins, qui vient de compléter l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Le fameux plafond salarial

Déjà que le plafond salarial cause de nombreux soucis aux décideurs du Tricolore, notamment avec les contrats de Carey Price, de Brendan Gallagher, de Jonathan Drouin, de Jeff Petry et ceux accordés à des joueurs de soutien.

Celui de Mike Hoffman, joueur autonome, est un bel exemple d’une erreur au niveau de l’évaluation.

Évidemment, si Price est incapable de remplir ses engagements, c’est une autre histoire. Mais encore faut-il songer que Cole Caufield exigera une nouvelle entente en 2023-24.

Letang se retrouve dans une situation intéressante. Bergeron a également une feuille de route à faire rêver.

Donc, la loyauté a un prix.

Cependant, le marché des joueurs autonomes comporte des pièges entraînant les équipes dans un bourbier.

Letang est un joueur passant plusieurs minutes sur la surface de jeu. Il est un quart-arrière dans la structure de l’attaque à cinq. Mais, n’oublions pas qu’il a 34 ans, jusqu’où peut aller le Canadien sans mettre en danger le modèle d’affaires de l’entreprise.

Kent Hughes se retrouve de l’autre côté de la clôture.

Il connaît la valeur de l’athlète, mais il doit lui coller un montant que suggère la saine gestion de l’entreprise.

Sans doute que la proposition de Hughes, l’agent, serait nettement supérieure à celle de Hughes, le directeur général.

Et Hughes doit écouter ce que lui suggère le directeur général.