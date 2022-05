CHSLD et RPA: des dizaines d’aînés morts en mangeant

Cinquante-sept résidents sont morts en s’étouffant avec de la nourriture depuis deux ans, dont certains n’ont pas été surveillés ou secourus à temps. Mais malgré les risques, des experts plaident pour davantage de liberté alimentaire.

« Les résidents veulent vivre. Ils ne veulent pas être confinés, ils veulent manger ce qu’ils veulent, ils sont prêts à prendre des risques », constate Francis

Etheridge, docteur et chercheur en gérontologie.

Ces décès ont été compilés par Le Journal, qui a parcouru 1297 rapports de coroners après des décès en CHSLD et en résidences pour personnes âgées, entre mars 2020 et février 2022.

Certains cas remettent en doute la qualité des soins offerts aux résidents en détresse. À la résidence Humanitae, à Québec, une dame n’a pas pu être sauvée après s’être étouffée à la salle à manger.

Trois employés ont tenté de soulever la victime pour faire la manœuvre de Heimlich (voir ci-bas), mais ils n’ont pas réussi parce qu’elle était « raide et lourde », écrit le coroner.

« Malgré leurs connaissances théoriques, les réflexes d’intervention en situation de crise sont clairement déficients, lit-on. Les actions prises l’ont été après hésitation et désorganisation, alors que dans un tel cas, chaque seconde compte. »

Priorité à la qualité de vie

Pour des spécialistes, la qualité de vie des aînés doit tout de même être davantage priorisée, même si cela risque de précipiter des décès.

« On a totalement perdu la boussole à cet égard-là, croit Philippe Voyer, chercheur au Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec. Ce qu’on vise, c’est la sécurité, le risque zéro. [...] On travaille les textures, il n’y a rien qu’on ne fait pas. »

« L’Europe a une tolérance 100 fois plus importante que nous au risque », dit-il.

Par exemple, les résidents peuvent manger des repas standards malgré les risques d’étouffement. Ils ont aussi droit à un verre de vin au souper, ce qui n’existe pas ici en CHSLD.

Les plus médicamentés

« Mais on est les plus grands consommateurs nord-américains d’antipsychotiques, de benzodiazépines et d’antidépresseurs », compare M. Voyer.

« Quand il nous reste un an et demi, deux ans à vivre, on est prêts à prendre des risques qu’on ne prendrait pas s’il nous en restait 60 », croit M. Etheridge.

Or, la Communauté de pratique des médecins en CHSLD rappelle que la clientèle s’est beaucoup alourdie depuis 20 ans, et que les discussions sur les risques se font avec la famille.

« Souvent, on va tolérer un risque. Même si quelqu’un mange de la purée, il y a un risque quand même, dit la Dre Élise Boulanger, coprésidente. On ne va pas nourrir les gens avec un tube pour autant. »

Qu’est-ce que la manœuvre de Heimlich ?

Technique qui sert à déloger un objet coincé dans la gorge qui empêche quelqu’un de respirer. Il faut d’abord encourager la personne à tousser. En cas d’échec, donner une à cinq tapes dans le dos. En cas d’échec, il faut se placer derrière la victime, et effectuer cinq compressions avec un poing fermé dans le creux de l’estomac, et vers le haut.

Source : Secourisme RCR Québec

Extraits des décès par étouffement alimentaire

SANDWICH SANS SURVEILLANCE

Un homme dysphagique (qui a des problèmes de déglutition) de 79 ans a mangé un sandwich sans surveillance au CHSLD Avellin-Dalcourt, à Louiseville. Il est mort en s’étouffant. Comme l’aîné était à risque, il devait manger de la nourriture en purée, note la coroner. Mais comme il aimait beaucoup les sandwichs, et en demandait souvent, la nutritionniste lui permettait ce repas, « mais en petits morceaux et sous supervision ». Or, les consignes n’étaient pas suffisamment précises sur le type de surveillance qu’il devait y avoir, a noté la coroner.

SPAGHETTI EN PURÉE

Une femme de 89 ans est morte au CHSLD Saint-Anselme à la suite d’un étouffement avec un spaghetti en purée. L’aînée s’étouffait souvent et devait manger, toujours accompagnée, des repas liquides ou en purée.

« Le choix de servir [...] du spaghetti en purée n’était peut-être pas un choix de repas optimal étant donné que ce type d’aliment peut, pour certains patients, être assez collant et difficile à avaler », souligne la coroner.

VOL DE FRITES

Un homme de 66 ans de Montréal est mort après avoir volé les frites dans l’assiette d’une autre résidente et s’être étouffé. Le résident qui vivait au Manoir-de-l’Âge-d’Or, à Montréal, avait terminé son assiette, et s’est ensuite emparé d’une poignée de frites de sa voisine de table, ce qui l’a tué. L’homme qui souffrait de déficience intellectuelle ne devait manger que de la nourriture en purée, et devait être surveillé lors des repas.

ISOLÉE À CAUSE DE LA COVID-19

Une dame de 62 ans est morte après s’être étouffée dans son appartement de Deux-Montagnes, en juillet 2020. Puisqu’elle revenait de l’hôpital, la femme était en isolement préventif pour la COVID-19.

Après ce décès, la direction de la RPA a décidé de visiter plus souvent à l’heure des repas les résidents isolés qui mangent dans leur chambre.

UN GRILLED CHEESE D’EXCEPTION

À Sherbrooke, une dame est morte après s’être étouffée avec son sandwich au fromage fondu (grilled cheese), en 2020.

Ce mets a ensuite été placé dans le menu d’exception au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Estrie, indique un rapport de coroner.