Dolcetto, le fou

On dit du nebbiolo qu’il est le roi du Piémont et le barbera sa reine. On oublie souvent le fou, le dolcetto.

Cépage précoce et facile à cultiver, le «petit doux» arrive habituellement à maturité bien avant le couple royal. Il se montre aussi plus accessible dans le verre avec un fruité immédiat, une acidité en retrait et des tanins arrondis.

Lorsqu’il est cultivé avec soin et vinifié avec attention, il peut donner des vins gourmands et d’une buvabilité contagieuse. C’est le cas de celui de Federico Grasso dont le domaine familial est situé à La Morra, à mi-chemin entre Alba et Barolo. Une très courte macération (4-5 jours!) et un élevage en cuve inox afin de conserver un maximum de fruit et de fraîcheur.

De couleur rubis aux reflets violacés, la robe surprend par sa clarté. Comme l’impression d’une tisane. Nez aguicheur de violette, de myrtille, prune, cerise et une fine impression herbacée.

En bouche, le vin se montre juteux, frais et soyeux. Une pointe de chaleur vient rehausser la structure du vin en finale, mais l’ensemble affiche un indice de picolabilité élevé. Servir frais avec les grillades.

Silvio Grasso, Dolcetto 2020, Langhe, Italie

21,20 $ - Code SAQ 12062081 – 14 % - 1,7 g/L

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.