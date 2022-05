Dossier Bissonnette: la décision de la Cour suprême saluée par des juristes

La décision de la Cour suprême dans le dossier d’Alexandre Bissonnette rétabli le principe fondamental du droit à la réhabilitation estiment des juristes qui saluent la décision en rappelant que le meurtrier de la mosquée de Québec purge une peine à vie tant qu’il n’aura pas convaincu la commission des libérations conditionnelles.

Pour les experts consultés par Le Journal, la décision rendue à l’unanimité vendredi rétablit l’équilibre entre la possibilité de réhabilitation et la protection du public.

«S’il n’y avait pas de possibilité de sortie un jour, de réhabilitation, ça sert à quoi de faire de la prison dans ce cas? C’est ça la peine cruelle et inusitée que vise à éviter la charte [canadienne des droits et libertés]», soutient Me Richard Dubé, rappelant que la commission des libérations conditionnelles a l’expertise pour analyser les dossiers après 25 ans.

«Ce sont des experts, il faut leur faire confiance.»

Des exemples d’un système «qui fonctionnait» avant 2011

Pour preuve, insistent les spécialistes consultés par Le Journal, il y a de nombreux exemples d’un côté comme de l’autre qui prouvent que la libération possible après 25 ans ne garantit ni un droit de sortie automatique ni une récidive une fois libre.

«Rappelons-nous de Denis Lortie. On avait vu le drame à la télé, on voyait que l’accusé n’était pas stable au moment du crime, les gens voulaient tous qu’il passe sa vie en prison, mais il a été remis en liberté par la commission et il a prouvé qu’il s’était réhabilité», cite Me Rénald Beaudry pour illustrer que la commission possède les outils pour bien gérer ces cas lourds et complexes.

Et à l’inverse, des cas comme ceux de Gilles Pimparé qui s’est vu refuser la libération à neuf reprises ou de Paul Bernardo démontrent que la machine n’a pas besoin des peines concurrentes pour contrôler des délinquants selon Me Jean-Claude Hébert.

«De bons exemples, il y en a des deux côtés, c’est ce qui démontre que le système fonctionne», analyse l’avocat qui pratique depuis 50 ans.

«On revient sur des bases qui ont fait leurs preuves et qui reflètent la société qu’est le Canada», affirme Me Richard Dubé.

Ne pas minimiser la souffrance

La décision risque malgré tout de provoquer des remous chez les victimes de Bissonnette comme d’autres meurtriers multiples condamnés depuis 2011 et qui pourront voir leur peine concurrente être révisée. Il s’agit d’une déception pour Daniel Petit, qui était secrétaire parlementaire à la justice quand les conservateurs ont voté la loi en 2011.

«C’est plate, le message qui va être envoyé est triste pour ceux qui ont perdu un être cher», qualifiant à regret le tout de «grande victoire» pour le meurtrier de la Mosquée.

Or, les experts consultés estiment quant à eux que la Cour suprême n’a pas remis en doute la souffrance des victimes dans son jugement.

«Les juges n’ont pas minimisé l’impact des gestes, c’est clairement souligné, mais ils soupèsent le tout avec l’importance que le Canada, par sa charte, accorde à la dignité humaine, même pour un accusé. [...] Ça rappelle que le droit à la réhabilitation fait partie des valeurs canadiennes», illustre Me Beaudry.

«Si les gens prennent bien le temps de lire le jugement, ils n’auront d’autre choix que d’admettre que c’est une décision qui ne sort pas de nulle part, qui est étoffée et surtout, qui s’appuie sur le droit ailleurs dans le monde, dans des pays comme le nôtre», ajoute Jean-Claude Hébert.

– Avec la collaboration de Nicolas Saillant