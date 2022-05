Et le grand gagnant du débat conservateur est...

Le Bloc Québécois ?

Celui-là même que Jean Charest promet aux membres conservateurs de ranger dans le rayon des reliques politiques, s’il est élu chef.

Il est mieux de se lever de bonne heure.

Son opposition à la Loi sur la laïcité de l’État ainsi qu’à la réforme de la loi 101 ne sont pas susceptibles de l’aider à « mettre à la retraite les 32 députés du Bloc », comme il le promet.

Ce n’est rien pour créer des ponts avec un électorat québécois qui pourrait avoir la mémoire longue, notamment sur son bilan mitigé comme premier ministre.

Charest contre le Bloc ?

Petite incursion dans la politique fiction, car M. Charest est encore loin d’être chef.

On peut penser qu’il fait le calcul qu’il est plus payant de contester ces deux lois que d’essayer de trouver d’inconfortables accommodements avec François Legault, qui, de toute façon, semble n’avoir d’allégeance qu’à lui-même et son parti.

Je ne le dis pas de façon négative. Les Québécois semblent apprécier ce qu’on pourrait qualifier, en termes politiques, de traits d’« authenticité ».

Il est facile d’imaginer que M. Charest réussirait à faire des gains au Québec en tant que chef conservateur. Il est aussi facile d’imaginer que ces gains se feraient davantage en territoire libéral (PLQ) que bloquiste.

Les 32 députés du Bloc sont maintenant officiellement les seuls à Ottawa à ne pas dégager une aversion pour 21 et, dans une moindre mesure, 96, tout en promettant de mener bataille devant les tribunaux.

Dans le cas de la loi 21, c’est la tangente qu’ont prise le NPD après ses élections décevantes, le PLC depuis cette semaine, sans surprise, et tous les candidats dans la course à la direction du Parti conservateur.

Gagner sans le Québec

Pierre Poilievre est rentré dans le rang sans s’annoncer lors du débat de mercredi.

Je me demande ce qu’en pense le seul député québécois à l’appuyer, Pierre Paul-Hus, lui qui a boudé M. Charest en bonne partie à cause de sa position sur la loi 21.

On se demande aussi ce qu’en pense François Legault, qui a demandé aux Québécois de voter O’Toole il y a 7 mois.

M. O’Toole s’était fendu d’un contrat avec les Québécois, qui a été adoubé par M. Legault.

Le calcul était simple : rapatrier le plus d’électeurs nationalistes et bloquistes possible.

L’idée était bonne, l’exécution catastrophique.

Après ce fiasco, il s’en est trouvé plusieurs dans la grande famille conservatrice pour suggérer une stratégie électorale sans le Québec.

Force est de constater que l’idée a fait du chemin.

Valeur refuge

Quoi qu’il en soit, la prochaine version du Parti conservateur sous son nouveau chef devra trouver une autre formule pour percer ici.

M. Charest pourra plaider aux anglophones, aux allophones et aux fédéralistes purs et durs. Mais Poilievre et les autres risquent de se retrouver démunis devant un électorat qu’ils comprennent mal.

Dans ce contexte, la cote du Bloc Québécois, comme valeur refuge, a de bonnes chances de se maintenir.

Une bénédiction, pour un parti dont l’espérance de vie est sans cesse repoussée.