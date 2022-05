FEM : Poilievre a encore raison !

Pierre Poilievre a récemment déclaré que, s’il est élu, son gouvernement refusera de participer aux rencontres du Forum Économique Mondial.

Ses propos lui ont valu l’étiquette de « complotiste ».

Comme c’est souvent le cas, cette accusation est l’arme qu’utilisent certains pour éviter les débats d’idées avec des libres penseurs infiniment mieux renseignés qu’eux. Or, Poilievre a parfaitement raison de désapprouver cette grand-messe annuelle.

Paradigme

Le FEM est une ONG constituée d’instances non élues et financée par des méga-entreprises privées. Son ambition est de créer un monde meilleur, lutter contre les inégalités et protéger l’environnement. Quoi de plus honorable, me direz-vous ? Toutefois, ce n’est pas la fin qui inquiète, mais plutôt le moyen envisagé.

Pour « réinitialiser » le monde, le FEM veut convaincre les États d’adopter un nouveau paradigme inventé en 1971 par son fondateur, Klaus Schwab, soit le « stakeholder capitalism », ou capitalisme inclusif. Essentiellement, cette idéologie est une forme de collectivisme. Et, comme tout collectivisme, elle convoque la planification centrale, laquelle nécessite l’obéissance de toute la population. Or, la soumission n’étant jamais unanime, la coercition est l’indispensable alliée du collectivisme.

Utopiste

Schwab n’est pas le premier utopiste à imaginer un virage politico-socio-économique d’inspiration collectiviste.

Pensons au Grand bond en avant instauré par Mao en 1958. Ce fut un désastre économique provoquant des famines historiques responsables de 35 millions de morts.

Pensons également aux 6 millions de morts lors des famines causées par le Grand tournant de Staline en 1929.

Certes, Schwab n’est ni Mao ni Staline.

Mais il faut se méfier des guérilleros du collectivisme et des idéologues qui, convaincus de leur supériorité intellectuelle, veulent entraîner l’humanité dans leurs élucubrations. L’histoire a montré la tournure que leurs ambitions peuvent prendre.

Ça, Poilievre l’a compris. Il distingue la fin et les moyens, et il sait que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Il n’est pas complotiste. Il est lucide et prudent !