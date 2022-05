Gerard Gallant blâme ses joueurs

Bien que les Hurricanes de la Caroline aient respecté leur plan de match à merveille, le pilote Gerard Gallant a attribué la défaite des Rangers de New York de jeudi à une contre-performance de ses ouailles.

«Nous n’étions pas assez rapides, pas assez forts, a-t-il indiqué au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Nous n’étions pas assez compétitifs ce soir [jeudi].»

Les Rangers ont plié l’échine 3 à 1 au PNC Arena et tirent désormais de l’arrière 3 à 2 dans cette demi-finale d’association.

«Nous les avons battus coup sur coup à domicile et nous nous attendions à ce qu’ils triment dur, a enchainé Gallant. Ils ont joué très bien, de façon rapide. Nous n’étions pas de taille.»

Un style hermétique

Les «Canes» ont tout fait pour étouffer l’attaque new-yorkaise jeudi, limitant leurs rivaux à 17 petits lancers. L’équipe de la «Grosse Pomme» a décoché si peu de tirs à une reprise seulement cette saison.

Pour ce faire, la troupe de Rod Brind’Amour a adopté un style de jeu hermétique en zone neutre, frustrant les Blueshirts à répétition en sortie de zone.

«Chaque fois que leur échec-avant était actif, nous étions incapables de traverser la zone centrale, a constaté l’attaquant Chris Kreider. Et quand on n’est pas en mesure de sortir avec la rondelle et leur appliquer de la pression, cela va leur donner plus d’occasions d’établir leur propre échec-avant.»

Les Rangers seront en terrain connu, samedi au Madison Square Garden, lorsqu’ils tenteront de prolonger leur saison devant leurs partisans. Pendant leur série de premier tour contre les Penguins de Pittsburgh, ils ont effacé un retard de 3 à 1 pour damer le pion à leurs rivaux de la Pennsylvanie.

«Il faut être prêt pour le prochain match, a conclu Gallant. Nous sommes au pied du mur encore une fois et nous avons plutôt bien joué dans ce type de situation, donc on verra où cela nous mène.»